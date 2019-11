Marr alza il velo sui conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con un fatturato in aumento e un utile in calo. I ricavi totali dei primi nove mesi sono stati pari a 1.302,1 milioni di Euro, rispetto ai 1.289,8 milioni di Euro del 2018.eddopo l'applicazione del principio contabile dell'IFRS 16 si sono attestati rispettivamente a 103,6 e 81,3 milioni di Euro. Gli effetti dell'IFRS 16 nei primi nove mesi 2019 sono stati pari a +6,8 milioni di Euro sull'EBITDA e +0,6 milioni sull'EBIT. Nel pari periodo 2018 EBITDA ed EBIT, che non scontavano gli effetti dell'IFRS 16, erano stati pari a 97,6 e 81,8 milioni di Euro.con un effetto dell'IFRS 16 pari a -0,5 milioni di Euro. Il risultato netto dei primi nove mesi 2018 era stato di 56,3 milioni di Euro.Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,51%.