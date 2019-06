Occhiali, Marcolin rinnova l'accordo con Harley Davidson al 2021

Marcolin Group ha rinnovato l'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione mondiale di occhiali da sole e montature da vista per Harley-Davidson Motor Company.



La partnership relativa alla realizzazione dell'eyewear per uomo, donna e kids a marchio Harley-Davidson è stata estesa sino al 31 dicembre 2021.



Marcolin Group continuerà a incorporare fedelmente l'heritage del brand in ogni singola montatura prodotta, attraverso richiami iconici agli stessi componenti artigianali che rendono intramontabili le motociclette Harley-Davidson sulle strade di tutto il mondo.