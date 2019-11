© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Attualmente è in corso la. Lail, lasono obiettivi cui tendere, con continuità e coerenza, per garantire adeguatedel Paese nonché l'equità intergenerazionale".Lo afferma il Presidente della Repubblicaparlando al Quirinale ai magistrati di nuova nomina della, ricordando come la Corte, "in quanto organo terzo e indipendente, è chiamata a fornire, a Parlamento e Governo,".Nel suo discorso, il Capo dello Stato ha sottolineato il ruolo della Corte "particolarmente prezioso in una fase come l'attuale, nella quale il".Mattarella ha ricordato anche che ", dominata da diffusa incertezza che si riflette negativamente sull'andamento dell'economia".