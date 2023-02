Luiss Business School, via alla nuova edizione dell’Executive Master in Public Affairs ed External Relations

Il prossimo 24 febbraio parte la nuova edizione dell’Executive Master in Lobby, Relazioni Istituzionali & Human Capital – major in Public Affairs ed External Relations – della Luiss Business School. Ideatore e condirettore del master è Francesco Delzio, docente Luiss Business School, insieme ad Alberto Petrucci, professore ordinario di Macroeconomia, Luiss Guido Carli.

Focalizzato sul modello anglosassone della professione, il programma - giunto alla quindicesima edizione - riconosce all’attività di lobbying il ruolo di elemento nevralgico dei sistemi democratici ispirato ai principi della competenza, della trasparenza e della reputazione.

Il Master, erogato secondo una formula weekend a settimane alternate, ha formato complessivamente trecentocinquanta professionisti, con risultati eccellenti in termini di placement. Il tasso di occupazione, con carriere che spaziano da manager delle relazioni esterne alla consulenza in lobbying, passando per gli affari istituzionali e la comunicazione d’impresa è, infatti, prossimo al 100% entro due anni dal conseguimento del titolo.

Il piano formativo del Master unisce diritto, economia e management, comunicazione e tecniche di lobbying, includendo anche aspetti inerenti alla dimensione Esg, allo sviluppo sostenibile, alla Csr e alla corporate governance. Partendo dall’esigenza di trovare una sintesi virtuosa tra interesse di parte e interesse generale, il Master coniuga la conoscenza delle istituzioni e dei meccanismi decisionali con una visione moderna del business e della sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere un rapporto funzionale, reciprocamente vantaggioso, tra il mondo delle imprese e la sfera pubblica.

La community dei trecentocinquanta Alumni del Master risulta particolarmente attiva e svolge un ruolo fondamentale in termini di networking ma anche di lifelong-learning. Grazie ad un confronto continuo tra generazioni, essa rappresenta un incubatore di idee, opinioni ed esperienze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e la crescita professionale dei partecipanti.