Lindt ha deciso di uscire dal mercato russo

Martedì 16 Agosto 2022, 16:30







(Teleborsa) - Lindt & Sprungli, multinazionale specializzata nella produzione e vendita di prodotti dolciari e cioccolato, ha deciso di uscire dal mercato russo. Il 9 marzo il colosso svizzero aveva deciso di chiudere i negozi e di sospendere temporaneamente le consegne in Russia.



"Supporteremo i nostri dipendenti in Russia e agiremo in conformità con le normative locali", si legge nella breve nota che ha annunciato l'uscita dal mercato.