Levi Strauss pronta al debutto a Wall Street

(Teleborsa) - E' tutto pronto a Wall Street per il ritorno in Borsa di Levi Strauss. Il gruppo americano che produce i famosi blu jeans conosciuti in tutto il mondo debutterà tra poche ore sul mercato statunitense al prezzi di 17 dollari per azione. Sopra la forchetta indicata tra 14 e 16 dollari.



Levi Strauss & Co. viene così valutata 6,55 miliardi di dollari.



L'azienda di San Francisco che sbarcherà al New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo LEVI è al suo secondo tentativo di approdo alla borsa americana. Già nel 1971 il Gruppo californiano si quotò raccogliendo 50 milioni di dollari, ma i profitti scesero costringendo così ad un'operazione di leveraged buyout da 1,7 miliardi di dollari che portò nel 1984 al delisting del titolo.



