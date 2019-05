Leonardo, l'Assemblea approva Bilancio, Cedola e norma Quote Rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Leonardo approva il Bilancio 2018, il pagamento del dividendo pari a 0,14 euro per azione e la Relazione sulla Remunerazione. Nel documento si palesano unin aumento rispetto ai 279 milioni registrati al 31 dicembre 2017.L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta di distribuzione di un, che sarà posto in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2019, e il mantenimento della norma sulla quota minima di almeno un terzo del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.Nella parte straordinaria, l'Assemblea ha infattiper rendere. La Legge Golfo-Mosca infatti prevedeva il rispetto delle quote per tre mandati consecutivi, a partire dal 12 agosto del 2012. Per Leonardo, tale limite di rinnovo sarebbe scaduto nel 2020-22 per il Cda e nel 2021-23 per il Collegio sindacale. La modifica allo statuto ha ottenuto il parere favorevole del 98,58% del capitale presente in assemblea.