Leonardo, in leggero aumento a Piazza Affari

(Teleborsa) - Leonardo in borsa vive una giornata sopra la parità, aiutata nelle contrattazioni dalla notizia diffusa dalla società durante il salone aerospaziale di Parigi Le Bourget. In mattinata infatti Leonardo ha annunciato l'esistenza di nuovi contratti per cinque ulteriori elicotteri AW139 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal valore di 75 milioni di euro.



Al momento, a metà seduta di Piazza Affari, il titolo guadagna lo 0,14% e attesta il valore dell'azione a 10,82 euro.







