Legge di Bilancio, deficit e Green New Deal: la mossa di Gualtieri

(Teleborsa) - Sarà decisamente inla strada che porta allavero battesimo di fuoco per il nuovoCome sempre, c'è da sciogliere ilpronti via, infatti, solo per evitare l'aumentoe finanziare spese indifferibili c'è da mettere sul piatto la cifra monstre diAll'elenco poi vanno aggiunte le misure che il Governo targatoha già annunciato di voler inserire, su tutte, ilNei giorni scorsi, poi, il neoministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha fatto sapere cheresteranno, senza escludere l'ipotesi di eventualiIn senso generale, non è mistero che lasembra essere quella che porta allaProprio in quest'ottica, uno dei punti su cui il nuovo esecutivo ha intenzione di andare avanti fin da subito è quello di unconvincendo l'Europa a scorporare gli investimenti italiani in"Sosteniamo l'idea di unpresente nel programma del governo e della Commissione fondato su un piano straordinario di investimenti pubblici e privati. In questo quadro – ha dichiarato, nelle scorse ore, il Ministro dell'Economia– sarebbe opportuno che laricevesse un trattamento diversoAl termine dell'ha anche lanciato unche unaper collocarla nel quadro di una piùha detto in conferenza stampa, fissando così il perimetro entro il quale intende muoversi.