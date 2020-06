Lavoro, Sindacati a Catalfo: ammortizzatori sociali fino a fine anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se già prima dell'esplosione della pandemia, arrivavano segnali preoccupanti dal, adesso il quadro è ancora piùDare continuità agli ammortizzatori sociali fino alla fine dell'anno. I Segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil con delega al mercato del lavoro, Tania Scacchetti, Luigi Sbarra e Ivana Veronese, hanno inviato al Ministro del Lavoro,e al Presidente dell'Inps, Pasquale, una lettera per mettere nero su bianco le proprie preoccupazioni sull'efficacia e sulla durata degli interventi di Cigo, Assegno Ordinario e Cig in deroga."E' necessario, prima di tutto, conoscere con certezza lodei pagamenti dei "trattamenti Covid" - scrivono - ma soprattutto è necessario dare una accelerazione effettiva alle erogazioni dei trattamenti che consenta ai troppi lavoratori ancora in attesa di vedersi accreditati gli importi in tempi brevissimi". "Infatti - spiegano Scacchetti, Sbarra e Veronese - la difficile situazione economica che sta investendo tutti i nostri settori produttivi e dei servizie, senza adeguati strumenti di sostegno al reddito, l'emergenza sanitaria rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza sociale".In una situazione straordinaria servono azioni straordinarie. "Le misure messe in campo dal Governo con i Decreti Cura Italia e Rilancio - continuano - si stanno rilevandoin particolare, per tutte quelle imprese costrette alla chiusura sin dai primi giorni di marzo, che rimarranno senza nessun ammortizzatore sociale già alla fine di giugno e senza la possibilità di richiedere ulteriori periodi di integrazione salariale sino alSecondo i dirigenti sindacali occorre realizzare un attento monitoraggio della spesa e una verifica puntuale circa le disponibilità finanziarie perper avere certezza della sostenibilità economica per tutti i provvedimenti di integrazione salariale".