© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è fra i paesi europei con la, pari all'11,8%, battuta solo da Lussemburgo (12,1%), Spagna (12,7%)e Romania (15,7%). Il dato italiano, riferito all'anno 2019, è anche in riduzione di 0,4 punti rispetto all'anno precedente. Il Paese europeo con la percentuale più bassa è la Finlandia (2,9%).E' quanto emerge dallaalla Commissione Lavoro del Senato, nell'ambito delle audizioni sulla direttiva per ilPiù in generale, il rapporto rivela che,(9,2%) di età superiore a 18 anni è risultato a rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali. Tale rischio è fortemente- è quasi tre volte maggiore per idipendenti con lavori temporanei (16,2%) rispetto a quelli con lavoro a tempo indeterminato (5,9%) - e la, quando era pari all'8,3%.Nel 2018, in Italia, le posizioni lavorative con i(sotto i 7,66 euro), nel settore privato extra agricolo, eranodel totale e riguardavano soprattutto gli(rappresentativi del 28%) e gli(il 7,1%). La piaga delle paghe da famedegli uomini (6,5% contro 5,5%) eche i connazionali (8,7% contro 5,4%), oltre che i(10,9%).