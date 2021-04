13 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Circularity, startup e società benefit attiva nel settore dell'economia circolare, è partner per la sostenibilità di "Imprese Vincenti", il programma di crescita per PMI di Intesa Sanpaolo. Circularity fornirà alle imprese vincenti che verranno selezionate un assessment di sostenibilità, punto di partenza per implementare processi di economia circolare nei cicli produttivi.

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Intesa Sanpaolo per il programma Imprese Vincenti e di poter dare il nostro contributo nell'identificazione e nella selezione delle imprese rappresentative dell'eccellenza italiana - ha commentato Camilla Colucci, co-founder e CEO di Circularity (società partecipata al 20% da Innovatec).

"La consulenza che offriamo alle imprese permette loro di comprendere a che punto sono e cosa possono fare per migliorare il loro impatto sociale e ambientale", ha aggiunto Colucci. Il programma Imprese Vincenti, aperto a PMI di ogni settore e lanciato nel 2019, ha finora ha accompagnato 264 aziende in percorsi di crescita e sviluppo.