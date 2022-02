La flotta Skyup Airlines disposta in Paesi esteri

Giovedì 24 Febbraio 2022, 16:30







(Teleborsa) - Il vettore ucraino SkyUp Airlines ha disposto quasi per intero la propria flotta all'estero, a seguito della crisi armata che investe il Paese.



Un volo che era diretto a Kiev, proveniente da Tashkent, è atterrato a Chisinau predisponendo che passeggeri fossero trasferiti in autobus nella capitale ucraina.



Quattro aeromobili di SkyUp Airlines si trovano in Estonia, tre in Romania, uno in Moldavia come pure un Serbia e in Bulgaria e tre in Egitto, mentre ce ne saranno solo uno all'aeroporto di Kiev.