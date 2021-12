Kohl's, fondo attivista spinge per separazione business online

(Teleborsa) - Il titolo della catena statunitense di grandi magazzini Kohl's è in grande rialzo a Wall Street dopo che il fondo attivista Engine Capital ha fatto pressioni per la separazione e vendita del business online della società. L'hedge fund, che possiede circa l'1% del capitale, ha detto in una lettera al CdA che Kohl dovrebbe prendere in considerazione una revisione strategica dell'intera società, aggiungendo che ritiene che ci siano private equity che pagherebbero almeno 75 dollari per azione o un premio del 50%.

Engine, nella lettera portata alla luce dai media statunitensi, calcola che, supponendo un fatturato di vendita online di circa 6,2 miliardi di dollari, il solo business digitale di Kohl's potrebbe valere 12,4 miliardi di dollari. Prima del forte rialzo odierno, Kohl's capitalizzava 6,74 miliardi di dollari, con il titolo che è rimbalzato dai minimi della pandemia ma è rimasto indietro rispetto a quelli di diversi concorrenti come Macy's.

Prepotente rialzo per Kohls, che mostra una salita bruciante dell'8,57% sui valori precedenti, attestandosi a 52,6. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 53,6 e successiva a quota 56,12. Supporto a 51,07.