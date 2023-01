Nasce la Knitwear Valley del Gruppo Pattern, nuovo investimento nella maglieria di lusso in Emilia Romagna

Pattern, società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, comunica di aver sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per l’acquisto, attraverso la sua controllata S.M.T. – Società Manifattura Tessile S.r.l., del 100% di Nuova Nicol S.r.l., società emiliana di Calderara di Reno (BO) specializzata nella produzione di maglieria di lusso da donna.

Luca Sburlati, CEO del Gruppo Pattern, insieme a Franco Martorella e Fulvio Botto, Fondatori e Azionisti di Maggioranza di Pattern, hanno commentato:

“Siamo felici di annunciare questa operazione che punta a rafforzare e ottimizzare i poli di eccellenza creati nella prima fase di crescita del Gruppo Pattern. Oggi il distretto emiliano, che vede come capogruppo S.M.T., si completa ulteriormente diventando quella che abbiamo chiamato la “Knitwear Valley” del Gruppo, ossia il Polo della Progettazione e Produzione della Maglieria di Lusso collocato tra Reggio Emilia, Modena e Bologna.”

Quello del Gruppo Pattern è un progetto di crescita chiaro dalle origini nella visione imprenditoriale dei Fondatori - ora Azionisti di Maggioranza - Franco Martorella e Fulvio Botto, definito e strutturato con l’ingresso in azienda di Luca Sburlati, CEO del Gruppo. Un percorso che dal 2011 ad oggi ha portato il Gruppo da 1 a 12 aziende (13 sedi) in 7 regioni, il numero dei collaboratori da 42 (2009) a circa 850 e, a livello economico, il fatturato da 3,4ml nel 2009 ad un fatturato proforma 2021 consolidato di Gruppo, che non include ancora Nuova Nicol, di oltre € 100 milioni.

Il Gruppo Pattern prosegue quindi nella seconda fase di crescita, quella del rafforzamento dei propri distretti e poli di eccellenza attraverso l’inserimento del maglificio emiliano Nuova Nicol, un’operazione che contribuisce ad ampliare ulteriormente la presenza del Gruppo nel settore della maglieria di lusso, aggiungendo un distinto set di competenze tecniche d’eccellenza sulla maglieria donna e potenziando ulteriormente la capacità produttiva del Gruppo.

Nasce quindi quella che il Gruppo ha chiamato la “Knitwear Valley”, un’area specializzata nella progettazione e produzione di maglieria di lusso situata tra Reggio Emilia, Modena e Bologna, formata dalla capofila S.M.T. (Società Manifattura Tessile) S.r.l. - leader in progettazione e produzione di maglieria di lusso guidata dal CEO Stefano Casini - Zanni - specialista nella lavorazione di maglieria wholegarment - e Nuova Nicol – produzione di maglieria di lusso da donna.