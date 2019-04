KME cede ad Hailiang business europeo barre ottone e business tubi in Germania e Spagna

(Teleborsa) - KME SE, controllata di Intek Group, ha ceduto a Zhejiang Hailiang il business delle barre di ottone in Germania, Italia e Francia e di quello dei tubi in Germania e Spagna.



L'esecuzione del contratto - si legge in una nota - ha permesso l'incasso netto di Euro 88 milioni circa corrispondenti al prezzo di cessione di Euro 119 milioni, a cui si sono aggiunti il capitale circolante ed il rimborso dei debiti intercompany esistenti alla data del closing, e dedotti i rimborsi obbligatori degli utilizzi delle linee di credito di circolante relativi al perimetro ceduto.