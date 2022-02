Jeffrey Hedberg lascia la guida di WINDTRE: cinque anni coronati da successi

(Teleborsa) - Jeffrey Hedberg ha deciso di lasciare l'incarico di Amministratore delegato di Wind Tre SpA, che ricopriva da cinque anni. A partire dal 2017, Hedberg ha gestito con successo il processo di fusione tra Wind e H3G Italia, valorizzando le sinergie tra le due società e modernizzando la rete, i sistemi, i canali e la gestione dei clienti delle due entità, fino al lancio di un brand unico nel marzo 2020.

Il manager si è fatto anche ispiratore di una nuova cultura e valori ispirati a principi di innovazione, responsabilità e sostenibilità, che si sono tradotti in nuove purpose.



La posizione finora ricoperta da Hedberg sarà affidata congiuntamente a Gianluca Corti, attualmente Chief Commercial Officer, e Benoit Hanssen, attualmente Chief Technology Officer. Hedberg lascerà le deleghe operative in occasione dell'assemblea il prossimo mese di aprile, ma resterà nel CdA, anche per garantire una successione ordinata.,

Nato a Boston negli Stati Uniti nel 1961, Jeffrey ha ritenuto necessario stabilizzare la sua famiglia, dopo più di 35 anni di lavoro in 4 diversi continenti. Il manager ha una consolidata esperienza nel campo delle tlc dopo esser partito da Swisscom ed aver lavorato in Deutsche Telekom in Germania e USA. L'arrivo in Wind Tre è stato preceduto da una esperienza ai vertici di Mobilink in Pakistan.

"Ho avuto il privilegio di lavorare e costruire team eccellenti in Europa, Africa, Asia e negli Stati Uniti. Essere esposto a così tante persone dotate di talento è stato un onore e una eccezionale fonte di ispirazione", ha affermato il manager spiegando "oggi, a 60 anni, avverto il bisogno di iniziare una nuova fase della mia vita e della mia carriera, mettendo la mia conoscenza e la mia esperienza globale a disposizione in ruoli non esecutivi".

Hedberg ha ringraziato tutti i dipendenti e il management team "per gli sforzi compiuti nell'interesse della clientela durante la rifondazione di Wind Tre nel corso degli ultimi 5 anni" ed ha espresso gratitudine all'azionista unico per il fondamentale contributo allo sviluppo nonché per la fiducia che ha riposto in lui e nell'azienda.