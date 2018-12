IVECO: Natale a domicilio per i bambini poveri del Brasile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quest'announa remota città situata nello stato del Pará, hanno avuto un natale diverso dal solito grazie adinfatti IVECO, come è ormai tradizione ogni anno, una competizione di abilità e guida per camionisti professionisti che si tiene a Campo Largo, nello stato del Paraná, in occasione della quale gli autisti partecipanti sono stati invitati a donare giocattoli.per compiere questo gesto di solidarietà,i e in condizioni climatiche estreme. All'ingresso nella piazza principale, gli autisti sono stati accolti da un mare di volti sorridenti e bimbi entusiasti, mentre Babbo Natale scendeva da uno dei mezzi per iniziare a distribuire i regali.La campagna per le donazioni ha avuto un seguito fortissimo diffondendosi rapidamente in tutta la filiera IVECO: passando dai concessionari, ai fornitori, ai clienti si è riuscito a raccogliete , dopo due mesi di duro lavoro,La scelta del villaggio di Palestina do Pará è stata fatta considerando la sua posizione in un'area tra le meno accessibili del Paese il suo basso "Indice di sviluppo umano".