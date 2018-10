Italia, un Paese spaccato a metà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: se, dopo la crisi, il, il, che da oltre un decennio è stabilmente il fanalino di coda dell'Eurozona. E' questo il risultato a cui e' giunto l'ufficio studi della CGIA di Mestre dopo aver comparato una serie di indicatori economici, occupazionali e sociali della Germania con il Nord Italia e della Grecia con il nostro Mezzogiorno."Il divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese - commenta il segretario- ha radici lontane che risalgono addirittura all'unità d'Italia.. Anzi, per certi versi sono aumentate, poiché i livelli di crescita delle regioni settentrionali sono stati decisamente superiori a quelli registrati nel Meridione, che si conferma una delle aree economiche più disagiate dell'intera Eurozona"."Il Sud - chiarisce il coordinatore dell'ufficio studi- può contare su una presenza di oltre 1,3 milioni di lavoratori in nero che rende le statistiche ufficiali sul mercato del lavoro meno allarmanti di quanto appaiono. Detto ciò, nessuno giustifica questo fenomeno quando è controllato da organizzazioni criminali o da caporali. Tuttavia, se il sommerso è una conseguenza del mancato sviluppo economico di un territorio, al tempo stesso rappresenta un ammortizzatore che consente a migliaia e migliaia di famiglie di non scivolare nella povertà o nell'esclusione sociale".