Italia-Russia, export italiano a segno meno: -4% nei primi 7 mesi dell'anno

(Teleborsa) -l'export italiano in Ueea (Unione economica eurasiatica) mette la retromarcia con una performance limitata alCifre, dunque, lontanissime dal(portando a -25% il gap sui valori record del 2013). Lo dicono le ultime rilevazioni elaborate da Conoscere Eurasia su base Eurostat.è dovuta principalmente aldelle vendite in(pari all'88% dell'export complessivo verso l'Unione) dove, complice il calo della meccanica,Il rallentamento delle esportazioni versoche ha colpito l'Italia, secondo Paese fornitore europeo, ha interessato in misura ben più lieve la(+2,3% a 15,2 miliardi di euro) - che si conferma mercato leader per l'export europeo - e+7,7% per un controvalore di 3,3 miliardi di euro).