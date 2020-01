Italia, battuta d'arresto PIL 4° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo conferma l', annunciando un dato che risulta anche peggiore delle attese, visto che si scommetteva su una relativa stabilità dell'economia tricolore. Anche il dato francese ha deluso uscendo con un -0,1%.Secondo i dati preliminari pubblicati dall'Istituto, il PIL nel quarto trimestre del 2019, che si confronta con il +0,1% del 3° trimestre. Lepuntavano anche questa volta su unTale risultato negativo determina anche undel PIL, che scenderispetto allo 0,5% del trimestre precedente. Ilindicava un +. Il quarto trimestre del 2019 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2018.La stima preliminare, pur avendo natura provvisoria (i dati definitivi arriveranno i primi di marzo), evidenzia un, a fronte di un sostanziale. Dal lato dellaa, vi è undella componente(al lordo delle scorte) e un apportodella componentenetta.corretto per gli effetti di calendariocosì come il PIL stimato sui dati trimestrali grezzi (nel 2019 vi sono state le stesse giornate lavorative rispetto al 2018).