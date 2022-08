Ita Airways, Governo vicino a decisione sulla vendita

Mercoledì 31 Agosto 2022, 08:00







(Teleborsa) - La decisione sulla vendita della maggioranza di Ita Airways dovrebbe essere questione di ore, al massimo di uno o due giorni. Così le voci dei bene informati, dopo che il dossier sulle offerte avanzate dalle due cordate, l'accoppiata Msc-Lufthansa e il fondo Certares, è arrivato sulla scrivania del premier Mario Draghi.



In definitiva, non essendo di fatto mutati i valori delle due proposte, che sono rimaste nella sostanza quelle prodotte all'origine, l'aspetto su cui prendere la decisione verte sulla quota da lasciare in possesso del Ministero del Tesoro.



E' ormai noto che Msc-Lufthansa avrebbe previsto di acquisire l'80%, di cui il 60% destinato alla famiglia Aponte e il 20% al vettore tedesco, riservando una opzione per rilevare nei tempi e nei modi da decidere anche la restante quota pubblica. Certares propone di acquisire il 55% di Ita, lasciando il 45% al Tesoro. In questo caso la componente pubblica continuerebbe ad avere un peso rilevante sulla politica societaria della compagnia aerea.