Istat, fiducia imprese e consumatori in rimonta dopo choc pandemia

(Teleborsa) -, dopo lo choc provocato dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure di contenimento nell'arco della primavera.E' quanto rileva l'nell'ultimo sondaggio mensile, in base al quale c'è stato un miglioramento sia dell'indice del clima di(da 94,3 a 100,6) sia dell'indice composito del clima di(da 52,7 a 65,4).Sul fronte dei consumatori, tutte le componenti del clima di fiducia sono in crescita, seppur con intensità diverse. - segnala l'Istituto - L'aumento è marcato per il clima economico (da 72,9 a 87,2) e per il clima futuro (l'indice passa da 93,1 a 105,6) mentre il clima personale e quello corrente registrano incrementi più contenuti (da 100,9 a 104,5 e da 95,0 a 96,4, rispettivamente).Con riferimento alle imprese, le stime evidenziano unanche se i livelli rimangono generalmente depressi.In particolare, nell'l'indice di fiducia del settore manifatturiero sale da 71,5 a 79,8 e nelleaumenta da 108,4 a 124,0. Più in dettaglio, nell'industria manifatturiera migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese di produzione, per le costruzioni, l'aumento dell'indice è determinato da un deciso miglioramento dei giudizi sugli ordini a cui si unisce un aumento delle aspettative sull'occupazione.Per il comparto dei, si evidenzia una risalita dell'indice sia nei(da 38,9 a 51,7) sia nel(l'indice passa da 68,0 a 79,1). Per i primi l'incremento dell'indice è determinato da un forte aumento delle attese sugli ordini, il cui saldo rimane però ancora negativo. Ilvede recuperare decisamente leil cui saldo torna positivo per la prima volta dall'inizio degli effetti della pandemia .Il miglioramento della fiducia è diffusoallaa quella