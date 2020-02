Istat, fatturato servizi frena nel 4° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Neiniziata nel 2015, seppure in forte rallentamento rispetto agli anni precedenti.Peraltro, dinamiche piuttosto differenziate caratterizzano l'evoluzione dei diversi settori edell'anno evidenzia una(+0,3% il confronto con lo stesso trimestre del 2018).Tra iemergono ile le, mentre risulta in calo per il secondo anno consecutivo il settore delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (-1,6%). Torna a mostrare un calo, il primo dal 2013, anche il Commercio all'ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli).Guardando all'andamento delsi registrano variazioni congiunturali positive solo nei settori dele delle. Anche la dinamica tendenziale evidenzia un andamento positivo del Trasporto e magazzinaggio (+2,1%), delle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,9%), ma fanno bene anche i Servizi di informazione e comunicazione (+0,5%).