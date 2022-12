Istat, cuneo fiscale 2020 resta oltre il 45%. Il 76% dei redditi non supera 30mila

(Teleborsa) - Nel 2020, con redditi netti da lavoro dipendente in calo del 5%, il(comprese imposte e contributi sociali) era pari adell'anno precedente. Laa disposizione del lavoratore era di, pari a poco più della metà del totale del costo del lavoro (54,5%). E' quanto emerge da un report dell'su redditi e fiscalità negli anni 2019 e 2020.Il, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è pari a, con una riduzione del 5,9% rispetto al 2019. Ila disposizione del lavoratore autonomo raggiunge il 68,5% del totale (): le imposte rappresentano il 14,1% del reddito lordo e i contributi sociali il 17,4%.Nel 2020, circaal netto dei contributi sociali)annui: la metà dei redditi lordi individuali si colloca tra 10.001 e 30.000 euro annui, oltre un quarto è sotto i 10.001 euro e soltanto il 3,7% supera i 70.000 euro.Il, ossia la differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore, è si è attestato in media ae, sebbene si riduca del 5,1% rispetto al 2019,(45,5%). I contributi sociali a carico dei datori di lavoro sono la fetta maggiore (24,9%), il restante 20,6% è a carico dei lavoratori sotto forma di imposte dirette (il 13,9%) e di contributi sociali (il 6,7%).Confrontando le, anno che precede la prima crisi economica del terzo millennio,, risulta che igrazie alle decontribuzioni stanziate durante la crisi, mentre i contributi dei lavoratori sono rimasti sostanzialmente invariati, le imposte sul lavoro dipendente sono aumentate in media del 2%, mentre laIlconsente dinella distribuzione dei redditi di 4,2 punti percentuali, se misurata dall'indice di concentrazione di Gini. A livello familiare ilin corrispondenza dellecon minori: le aliquote vanno dall'11,4% per le coppie con tre o più figli e almeno un minore, al 13,7% per le famiglie monogenitore con uno o più minori.Con un'aliquota media del 22%, le coppie disenza figli sono la tipologia su cui grava il maggior prelievo fiscale. Le famiglie con un solo percettore di reddito da lavoro autonomo presentano aliquote medie fiscali inferiori pari al 17,6%.Sulle famiglie delil carico fiscale pesa meno rispetto al resto del Paese: 16,2%, contro 19,2% del Nord-est, 19,4% del Centro e 20,5% del Nord-ovest.Nel 2020, la riduzione del cuneo fiscale (bonus Irpef e trattamento integrativo) ha interessato 12,7 milioni di persone, per una spesa complessiva di 10,8 miliardi di euro di trasferimenti, pari a 850 euro pro capite.