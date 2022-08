Investindustrial rileva divisione food di TreeHouse Foods

(Teleborsa) - Una società di investimento controllata da Investindustrial ha siglato un accordo definitivo per l'acquisizione di una parte rilevante della divisione preparati alimentari di TreeHouse Foods, un leader nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari a marchio privato presso il canale retail e la ristorazione in Nord America.

La società è il principale fornitore statunitense di prodotti alimentari a marchio privato ed è attiva nella produzione e distribuzione di pasta, sughi, conserve di pomodoro, condimenti per insalata, maionese, salse, sciroppi, ripieni per torte e marmellate. Gestisce 14 impianti di produzione negli Stati Uniti, in Canada e in Italia, inclusi due stabilimenti di pasta a Fara Gera d'Adda (BG) e Verolanuova (BS), oltre a 19 centri di distribuzione gestiti direttamente.

Il closing dell'acquisizione è atteso nel quarto trimestre. La società manterrà la propria sede principale a Chicago (IL) e sarà controllata da Investindustrial, che si propone come investitore di lungo termine. I ricavi totali e la distribuzione su scala globale derivanti dalla combinazione della Società e di La Doria, partecipata da Investindustrial, creerà uno dei maggiori fornitori di prodotti alimentari private label al mondo.



"Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro portafoglio di aziende leader nel settore alimentare a marchio privato grazie all'acquisizione delle divisioni di TreeHouse Foods focalizzate sulla produzione di preparati alimentari", ha commentato Andrea Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial.

Steve Oakland, Amministratore Delegato e Presidente di TreeHouse Foods, ha affermato che Investindustrial "è il partner ideale per la nostra divisione leader nel settore dei preparati alimentari".

Lazard e Bank of America hanno agito in qualità di advisor finanziari di Investindustrial e Kirkland & Ellis ha svolto la consulenza legale.

TreeHouse Foods è stata assistita da Evercore in qualità di advisor finanziario e Gibson Dunn ha agito come consulente legale. Centerview ha fornito la fairness opinion al Consiglio di amministrazione di TreeHouse.