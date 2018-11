Intred, accordo con Telecom Italia su fibra ottica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Intred ha sottoscritto un accordo con Telecom Italia per l'Tale operazione, del, "consentirà ad Intred di sviluppare la propria rete in 90 comuni Lombardi con importanti ricadute sulle vendite di connettività in fibra ottica nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Lecco e Bergamo", spiega un comunicato nel quale si precisa che l'implementazione della rete sarà completata da investimenti in apparati di ultima generazione che porteranno l', Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred, ha commentato: "Questo accordo strategico con TIM si inserisce pienamente nella strategia di crescita programmata dalla società in fase di IPO che ha consentito di raccogliere nuovi capitali. Il nostro obiettivo rimane sempre quello della crescita dell'offerta infrastrutturale per consentire di offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni di connettività disponibili".