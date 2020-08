© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con risultati in crescita ed undi euro. Si tratta del risultato migliore dal 2008 e rappresenta l'86% dell'utile minimo atteso per tutto il 2020 di 3 miliardi.porterà benefici al Gruppo, che può prospettare unad integrazione conclusa. Si prevede di chiudere l'operazione nel, dopodiché sarà predisposto un"Sono particolarmente soddisfatto dei risultati, uno straordinario risultato in una fase complicata, frutto di tutte le persone che lavorano in Intesa", ha commentato l'Ad del Gruppo,durante la conference call.ha occupato gran parte della conference. "La mia priorità da oggi èdei dipendenti UBI, farli sentire parte di un contesto", ha precisato Messina, aggiungendo "allo stesso modo mi occuperò, assieme ai colleghi di BPER, che le persone di UBI integrate con la cessione delle filiali possano essere valorizzate"."Siamo il, avendo superato Santander ed avvicinando per valore la prima banca che è Bnp Paribas ", ha spiegato il Ceo di Intesa, sottolineando che "l'operazionee rafforza il nostro Gruppo" e va nella direzione del la stessa BCE auspicava.A proposito di future aggregazioni, Messina ha detto che i prossimi mesi saranno concentrati sull'integrazione e. In generale, si è detto scettico sulla possibilità che nel breve possano essere realizzare operazioni cross-borde in UE, non lo consente la fase di mercato e le necessarie sinergie di costo che sottostanno a questo genere di operazioni.Il numero uno della banca ha anche confermato la suaalla guida di UBI, ma ha precisato che ladella Banca. "L'identikit della persona che dovrà prendere le redini di UBI - ha detto - corrisponde a Gaetano Micchiché, un uomo di cui mi fido, una figura di prestigio, che sia in grado di gestire situazioni complesse". L'ultima parola al CdA di UBI che si riunirà il 6 agosto.A proposito del rischio che lepossano tradursi in un, il Ceo di intesaquesta possibilità, sottolineando che questa è una valutazione che devere essere attentamente effettuata dal Govarno, magari estendendo le moratorie ad almeno un anno.