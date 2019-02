Inps, domande per Quota 100 continuano a crescere e toccano quota 24.207

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aumenta di ora in ora il numero di domande di pensione anticipata con Quota 100.Nei dettagli l'Istituto ha precisato chesono arrivate damentresono arrivate da. Seguono idomande e gli. Sopraanche la gestione deiconA livello nazionale ilSeguono(1.2019) e(911)."Un terzo delle richieste arrivano dalla Pubblica Amministrazione, questo indica checon uno svecchiamento vero e proprio della popolazione lavoratrice" ha affermato Paolo Capone, Segretario Generale dell'Ugl.Le richieste possono essere presentate esclusivamente per via telematica dal portale dell'Inps. Direttamente dall'interessato o attraverso i patronati.