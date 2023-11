Inps bonus part time, come presentare la domanda fino al 15 dicembre

Lunedì 13 Novembre 2023, 11:23

Dal 13 novembre al 15 dicembre 2023, è possibile presentare all'Inps la domanda per il bonus destinato ai lavoratori in part time verticale con sospensione ciclica dell'attività di almeno un mese continuativo. Secondo le specifiche dell'Inps, l'indennità di 550 euro sarà erogata solo ai lavoratori che hanno subito interruzioni del lavoro di almeno sette settimane e non più di venti settimane nel corso del 2022. La misura si applica ai dipendenti di aziende private con contratti a tempo parziale che prevedono periodi di non lavoro di almeno un mese in modo continuativo. È importante notare che i richiedenti non devono essere beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) né titolari di trattamenti pensionistici diretti. La domanda per l'indennità 2023 (relativa ai contratti del 2022) deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso i canali ufficiali dell'Inps, e come requisito aggiuntivo, il lavoratore non deve essere titolare di un altro rapporto di lavoro dipendente al momento della richiesta.