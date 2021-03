(Teleborsa) - Green Up, controllata di Innovatec attiva nel settore dei servizi ambientali integrati ed acquisita nell'ambito dell'operazione Arcade, ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Banca Progetto per 2,6 milioni di euro. Il finanziamento è finalizzato a sostenere il progetto di sviluppo della società.



Il contratto di finanziamento prevede il rimborso in 60 mesi, inclusivo di un preammortamento di 6mesi, ad un tasso variabile in linea con gli standard di mercato. Il finanziamento è assistito dalla garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia pari al 90% dell'importo.



