InfoCamere, l'Istituto pagamenti si trasforma in Iconto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambia veste giuridica, mantenendo la qualità dei servizi e l’attenzione al cliente, l’Istituto di Pagamento di InfoCamere. Per conferimento del relativo ramo di azienda da InfoCamere S.c.p.a. – la Società delle Camere di commercio per i servizi digitali e l’innovazione – nasce oggi ICONTO Srl, società controllata al 100% dal sistema camerale italiano e dotata di un capitale sociale di 2.500.000 euro. L’operazione si pone l’obiettivo di creare un nuovo soggetto giuridico, autonomo e specializzato, in grado di sviluppare servizi di pagamento sempre più innovativi a favore delle Camere di Commercio e delle imprese.I pagamenti elettronici rappresentano un tassello fondamentale nel processo di digitalizzazione del rapporto imprese-PA: con la nascita di ICONTO le Camere di Commercio, da sempre a fianco delle imprese nel percorso di digitalizzazione, mettono a disposizione di imprese e professionisti un importante strumento destinato sia a rendere sempre più fluido il rapporto imprese-PA sia a favorire l’inclusione finanziaria in particolare delle PMI.La clientela, attualmente attestata a 11.500 unità, è costituita prevalentemente da imprese e professionisti. Un’utenza qualificata che quotidianamente ricorre ai sistemi di pagamento di ICONTO per effettuare versamenti, mediante pagoPA, a favore delle Camere di commercio, delle Pubbliche Amministrazioni attestate sulla piattaforma pubblica di pagamento, incluso il pagamento dell'F24 online, delle pratiche SUAP e dei servizi di accesso al Processo Civile Telematico. L’istituto di pagamento di InfoCamere è, a tutt’oggi, l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato al rilascio del bollo virtuale @e.bollo, il servizio realizzato dall’Agenzia delle Entrate per l’acquisto e l’apposizione di marche digitali.ICONTO è iscritta nell’apposito Elenco tenuto da Banca d’Italia ex art. 114 novies del Decreto Legislativo 385/93 (Testo Unico Bancario) ed è stata autorizzata all'operatività dei servizi di cui al punto 3) dell’art. 1, comma 2. Lett. h.septies.1) del Testo Unico Bancario. Nato nel 2013, l’Istituto di Pagamento di InfoCamere ICONTO gestisce annualmente flussi di pagamento per oltre 60 milioni di euro.