Industria, Istat: prezzi produzione in aumento a maggio

(Teleborsa) - A maggio, i prezzi alla produzione dell'industria registrano una crescita congiunturale moderata (+0,6%) sintesi di un incremento, modesto sul mercato interno, più intenso su quello estero. Lo rileva l'Istat sottolineando che su base annua, la crescita si conferma (+34,6%) se pur in lieve decelerazione, a seguito soprattutto del rallentamento dei prezzi di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato interno.

Per le costruzioni, i prezzi segnano nuovi aumenti su base mensile – più marcati per strade rispetto a edifici – dovuti ai rialzi dei costi dei materiali, dei noli e dei servizi di trasporto; su base annua, la crescita, sostenuta, è in leggero rallentamento per edifici e in ulteriore accelerazione per strade.

Riguardo ai servizi, l'aumento congiunturale dei prezzi nel I trimestre 2022 sottende dinamiche differenziate: si segnalano, in particolare, incrementi per tutti i servizi di trasporto – su strada, marittimo e aereo – e cali per i servizi di comunicazione e informazione

Sul mercato interno i prezzi crescono dello 0,3% rispetto ad aprile e del 42,7% su base annua. Al netto del comparto energetico, i prezzi mostrano una dinamica congiunturale più intensa (+1,1%) mentre la crescita tendenziale è nettamente meno ampia (+14,5%).

Sul mercato estero l'incremento congiunturale (+1,2%) è più elevato rispetto a quello sul mercato interno ed è sintesi di aumenti di quasi pari entità nelle due aree, euro (+1,2%) e non euro (+1,1%). Su base annua, i prezzi crescono del 13,8% (+14,5% area euro, +13,3% area non euro).

Nel trimestre marzo-maggio 2022, rispetto ai tre mesi precedenti, i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 7,8% (+8,8% mercato interno, +4,6% mercato estero).