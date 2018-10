Inaugurato il ponte dei record. Sospeso sul mare collega Hong Kong, Zhuhai e Macao

(Teleborsa) - Da Hong Kong a Macao 55 chilometri sospesi sul mare. E' il nuovo ponte, o più precisamente è una serie di ponti e gallerie progettata e costruita per collegare le tre maggiori città situate sul delta del Fiume delle Perle, nella provincia sud-orientale del Guangdong, in Cina.



L'immensa opera ingegneristica, costruita in 9 anni, è in grado di resistere a un terremoto di magnitudo 8 o all'urto di una nave cargo da 300mila tonnellate.



Costo dell'infrastruttura: oltre 15 miliardi di dollari, più delle stime iniziali.



Presentati al taglio del nastro, il presidente Xi Jinping dalla città di Zhuhai, nel Guangdong, insieme a Carrie Lam, chief executive dell'ex colonia britannica.





