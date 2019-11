In territorio negativo gli Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa di indicazioni circa un possibile slittamento dei dazi USA sulle auto europee. Poco mosso l'S&P-500 a Wall Street.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che si ferma a 1,1. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,46%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,49%.In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +153 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,23%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,40%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, debole Parigi, che registra una flessione dello 0,21%.; perde terreno il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 25.647 punti, ritracciando dello 0,78%. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,26%); senza direzione il FTSE Italia Star (-0,08%).In buona evidenza a Milano i comparti sanitario (+1,65%), viaggi e intrattenimento (+0,78%) e beni per la casa (+0,52%).Nel listino, i settori materie prime (-1,59%), bancario (-1,43%) e beni industriali (-1,22%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Ferragamo (+4,03%) dopo gli ottimi risultati dei nove mesi del 2019, Diasorin (+2,90%), Amplifon (+1,91%) e Buzzi Unicem (+1,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, -7,16%, depressa dai risultati finanziari al 30 settembre 2019.In caduta libera Pirelli, che affonda del 3,04%.Sotto pressione Saipem, con un forte ribasso del 2,37%.Soffre Unicredit, che evidenzia una perdita del 2,18%.Tra i, doValue (+5,37%), Tinexta (+4,23%), De' Longhi (+4,20%) e Fincantieri (+3,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su OVS, che ottiene -3,20%.Pesante Banca Popolare di Sondrio, che segna una discesa di ben -2,87 punti percentuali.Seduta drammatica per Banca Ifis, che crolla del 2,61%.Sensibili perdite per Datalogic, in calo del 2,54%.