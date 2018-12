In rosso le borse europee orfane di Milano e Francoforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, orfane di Piazza Affari rimasta chiusa per le festività natalizie. Porte chiuse anche a Francoforte. Le piazze di Londra, Parigi e Madrid, invece, termineranno in via anticipata le contrattazioni, così come Wall Street.Chiusa per festività anche la borsa di Tokyo.Si prevedono scambi ridotti per via dell'assenza di molti operatori dalle sale.Vuota l'agenda macroeconomica, con in lista solo l'indice CFNAI degli Stati Uniti.Venerdì 21 dicembre 2018 a mezzanotte è scattato lo Shutdown negli Stati Uniti, ovvero il blocco di almeno un quarto delle attività amministrative "non essenziali" - dalla sicurezza al fisco, dai trasporti alle politiche per la casa e lo sviluppo urbano - previsto dall'Antideficiency Act ogni volta che il Congresso non riesce a raggiungere un accordo sul Budget.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,138. Sessione debole per l'oro, che registra un calo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a +0,18%.aperte Londra segna un calo frazionale dello 0,66%, Parigi uno svantaggio dello 0,81%. Giù anche Lisbona -0,73%, Amsterdam -0,43% e Bruxelles -0,57%.