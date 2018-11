In flessione il comparto servizi di consumo a Piazza Affari (-1,05%), perde molto Netweek

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per l'indice dei servizi di consumo italiano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX.Il FTSE Italia Consumer Services ha avviato la seduta a 25.204,89, in discesa di 265,58 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue all'insegna della cautela scambiando a 358,32, dopo aver avviato la seduta a 358,93.Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice servizi di consumo, si muove in profondo rosso Mediaset, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,37% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, aggressivo ribasso per Juventus, che passa di mano in perdita del 4,23%.Vendite su Autogrill, che registra un ribasso dell'1,77%.Seduta negativa per Rai Way, che mostra una perdita dell'1,43%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per Netweek, che esibisce una perdita secca del 4,79% sui valori precedenti.Vendite a piene mani su Mediacontech, che soffre un decremento del 4,51%.Pessima performance per Caltagirone Editore, che registra un ribasso del 2,40%.