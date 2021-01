© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società bolognese leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per confezionamento,. La società di proprietà della famigliaera quotata a Piazza Affari dal 1995 ed era nel segmento STAR dal 2001.La società ha reso noto oggi che. ha completato le formalità relative al completamento dellacon la conseguente e concomitante revoca della quotazione delle azioni di IMA S.p.A."L'OPA si è conclusa con successo, con una percentuale di azioni residue pari all'1,8%, indice del fatto cherispetto all'offerta - ha commentato l'amministratore delegato di IMA- Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli attori del mercato, grandi e piccoli azionisti, analisti finanziari ed altri, che in questi anni hanno seguito e valorizzato le scelte industriali di IMA"."L'esperienza di quotata è stata, secondo me, per quasi la metà della vita di IMA, che quest'anno celebrerà il 60° anniversario dalla fondazione, un'esperienza formativa e di stimolo - ha proseguito Vacchi - Ora IMA, con il, sempre con il controllo del gruppo storico che ha fondato e guidato IMA, avvierà unper accrescere la sua competitività sui mercati".IMA ha oggi circa, di cui circa 2.400 all'estero, e si avvale di 46 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina, oltre ad un'ampia rete commerciale di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in giro per il mondo.