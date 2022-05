ILLA, dal 25 maggio niente ordini senza limite di prezzo

Martedì 24 Maggio 2022, 18:15







(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da mercoledì 25 maggio 2022 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Illa, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo. Pertanto le azioni Illa verranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.



Illa ha archiviato la sessione odierna con un guadagno del 6% a quota 0,053 euro per azione. Il titolo è in ribasso del 57% nell'ultimo mese e dell'82% da inizio anno.