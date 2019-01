Iliad, pubblicità in contrasto con il Codice di Autodisciplina pubblicitaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si torna a parlare di nuovo dia cui il Giurì contesta diin cui si chiedeva l'eliminazione di limiti suSecondo quanto comunicato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria (IAP), il Giurì si è nuovamente espresso, su segnalazione di Vodafone, contestando alla società francese l''inottemperanza alle precedenti decisioni. Nello specifico, il Giurì ha dichiaratoper due principali motivi: il primo è perché le offerte sonoil cui ammontare residuo è impossibile conoscere; il secondo si manifesta nel non comunicare adeguatamente idi Iliad.Precisamente, secondo l'organo giudiziario: la pubblicità di Iiliad, visibile nel sito internet sino al 3/1/2019, è inottemperante alla decisione n. 78/2018, quanto alla relazione dell'offerta al raggiungimento delle dimensioni previste della platea dei destinatari; la pubblicità di iliad, tuttora visibile nel sito internet, è inottemperante alla decisione n. 78/2018, quanto alla relazione dell'offerta al raggiungimento delle dimensioni previste della platea dei destinatari; ladi iliad è inottemperante alla decisione n. 82/2018, quanto alla insufficiente evidenza dei limiti dell'offerta.Viene quindi ordinato ad Iliad di cessare le pubblicità in questione e pubblicare l'estratto della pronuncia per 15 giorni sul proprio sito.