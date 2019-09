Il Sole 24 Ore, Consob assolve la società. Multe agli ex vertici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Il Sole 24 Ore S.p.A. in relazione alla presunta manipolazione del mercato da parte di 5 persone fisiche non più presenti in azienda, avente ad oggetto, fra l'altro, le procedure di rilevazione dei dati diffusionali nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2016.A conclusione del suddetto procedimento,mediante comunicazione notificata in data odierna. In particolare, la Consob non ha ravvisato da parte della Società nessun orientamento preordinato al raggiungimento di quello scopo illecito che, a norma delle vigenti disposizioni normative, la rendono responsabile su un piano amministrativo e, conseguentemente, destinataria di sanzioni a suo carico. Inoltre, la Commissione ha ritenuto di non formulare alcun giudizio di rimproverabilità nei confronti della Società stessa, per essersi quest'ultima adoperata al fine di predisporre modelli organizzativi idonei a prevenire illeciti della specie di quelli verificatisi.La Consob, infatti, ha comminato sanzioni per complessivi 1,05 milioni di euro nei confronti dell'ex amministratrice delegata de Il Sole 24 Ore,(28.000 euro), dell'ex direttore,(280.000 euro), dell'ex responsabile del Digital Business & Publishing Development,(180.000 euro), dell'ex cfo nonché socio e referente di Di Source,(160.000 euro), dell'ex Direct Sales e Customer Manager nonché socio e referente di Di Source,(150.000 euro).La Consob ha accertato che sono state poste in essere "pratiche commerciali e di reporting per incrementare artificiosamente i dati diffusionali del quotidiano Il Sole 24 Ore" e che "la divulgazione di dati di diffusione alterati ha prodotto un quadro informativo falsodella situazione economico-finanziaria" del gruppo. "Le condotte illecite","sono da qualificarsi come dolose", in quanto poste in essere "consapevolmente" allo scopo di gonfiare i dati sulle vendite.