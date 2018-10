Il punto sulle commodities 21 ottobre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Settimana da dimenticare per il, che mostra una perdita del 2,51% sui valori dell'ottava precedente. Il quadro tecnico del(Crude Oil) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 68,07, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 71,12.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,58%. Lo scenario tecnico dellaRBOB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,878 con area di resistenza individuata a quota 1,964.Ottima performance per il derivato sul, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,70%. L'esame di breve periodo del Future sul Natural Gas classifica undella fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,314 e primo supporto individuato a 3,192.Settimana fiacca per il derivato sul, che archivia l'ottava con un ribasso dello 0,53%. Le implicazioni di medio periodo del Grano confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia loa breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 522,8 con primo supporto visto a 507,3.Affonda sul mercato il Future sul, che a fine settimana soffre con un calo dell'1,81%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Mais. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenzaal test del top 372,5.Risultato negativo per il derivato sui, che archivia la settimana con una flessione dell'1,07%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Semi di Soia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia undella fase positiva al test della resistenza 875,4, con il supporto più immediato individuato in area 847,4.Moderatamente al rialzo la prestazione del, che chiude la settimana con un timido +0,63%. Le implicazioni di breve periodo dell'oro sottolineano l'evoluzione della faseal test dell'area di resistenza 1.227,6.Sottotono il, che chiude la settimana con un calo dello 0,78%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del platino restano ancora lette in chiave