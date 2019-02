Il petrolio vola sui nuovi massimi dell'anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua lale cui quotazioni si sono portate su nuovi, di rimando alla strategia restrittiva dell'OPEC (ed assimilati) ed ai passi avanti fatti daper risolvere le divergenze che hanno bloccato ilIl future sul petrolio Nordamericanoha concluso la settimana oltre i 57 dollari al barile, con un rialzo di quasi il 3%, accumulando un guadagno da inizio anno che sfiora il 26%. Parallelamente, il Petrolio Brent del Mare del Nord è balzato oltre i 67 dollari al barile, con un incremento superiore aell'1% su settimana e di oltre il 24% da inizio anno.delle quotazioni c'è il taglio deliberatoe dai membri aggiunti, in particolare la Russia, per riportare i prezzi su livelli ritenuti "adeguati". Contingentamento che sembra procedere in linea con quanto annunciato ed anche di più, che va ad aggiungersi alIL Paese latino-americano come noto è alle prese con una crisi politica, economica e sociale senza precedenti, che ha duramente colpito le sue risorse chiave, in particolare l'industria estrattiva, con la paralisi della oil company stataleNel frattempo, proseguono conper portare a casa un accordo commerciale entro la scadenza del 2 marzo, giorno in cui terminerà la tregua siglata al G20 dai presidente Donald Trump e Xi Jinping. Un compromesso potrebbe essere raggiunto a breve per riattivare i flussi commerciali che comprendono anche i prodotti energetici.A stemperare l'ottimismo del mercato petrolifero i report settimanalisul monitoraggio dei pozzi attivi, che confermano un surplus produttivo nel