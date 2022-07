IEA, aumento prezzi e deterioramento economia pesano su domanda petrolio

(Teleborsa) - "L'aumento dei prezzi e il deterioramento del contesto economico hanno iniziato a pesare sulla domanda di petrolio, ma il forte utilizzo della produzione di energia e la ripresa in Cina stanno fornendo una parziale compensazione". È l'allarme lanciato dall'IEA, l'Agenzia internazionale dell'energia, nel suo Oil Market Report mensile. L'importante organizzazione internazionale ha tagliato le previsioni per il consumo di petrolio quest'anno e il prossimo, tra i crescenti timori di una recessione, avvertendo anche che i prezzi alti minacciano la stabilità delle economie emergenti.

La crescita della domanda mondiale di petrolio è stata leggermente ridotta a 1,7 mb/g nel 2022, raggiungendo 99,2 mb/g. Un ulteriore aumento di 2,1 mb/g è previsto nel 2023, guidato da una forte traiettoria di crescita nei paesi non OCSE.

L'offerta mondiale di petrolio è balzata di 690 mila barili al giorno a 99,5 barili al giorno a giugno, poiché la produzione russa resiliente e la maggiore produzione da Stati Uniti e Canada hanno più che compensato le forti perdite legate alla manutenzione dal Kazakistan. La produzione dovrebbe aumentare di 1,8 mb/g entro la fine dell'anno per raggiungere 101,3 mb/g. L'offerta globale di petrolio dovrebbe raggiungere una media di 100,1 mb/g nel 2022 prima di raggiungere un record annuale di 101,1 mb/g nel 2023.

Le esportazioni di petrolio russe a giugno sono diminuite di 250 kb/g m-o-m a 7,4 mb/g, il livello più basso da agosto 2021. Questa volta, il calo è stato guidato dal petrolio greggio, mentre le spedizioni di prodotti sono rimaste relativamente stabili a 2,4 mb/g. Nel frattempo, i ricavi delle esportazioni sono aumentati di 700 milioni di dollari m-o-m grazie all'aumento dei prezzi del petrolio, a 20,4 miliardi di dollari, il 40% in più rispetto alla media dello scorso anno.

"Raramente le prospettive per i mercati petroliferi sono state più incerte", ha sottolineato l'Agenzia internazionale dell'energia. Le prospettive macroeconomiche in peggioramento e i timori di una recessione pesano sul sentiment del mercato, mentre permangono rischi dal lato dell'offerta.

"Poiché l'embargo dell'UE sul petrolio russo entrerà in vigore alla fine dell'anno, il mercato petrolifero potrebbe inasprirsi ancora una volta - si legge nel rapporto - Con la capacità inutilizzata prontamente disponibile che si sta esaurendo sia a monte che a valle, potrebbe essere necessario richiedere misure collaterali per ridurre i consumi e i costi del carburante che rappresentano una minaccia per la stabilità, in particolare nei mercati emergenti. Senza un forte intervento politico sull'uso dell'energia, i rischi restano elevati che l'economia mondiale vada fuori strada per la ripresa".