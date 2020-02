IAG, risultati 2019 sopra previsioni ma titolo va giù

(Teleborsa) - International Consolidated Airlines, la società quotata alla Borsa di Londra che controlla British Airways e Iberia, ha annunciato oggi i risultati di bilancio, che sono apparsi migliori dlele aspettative.



I ricavi passeggeri sono aumentati del 5,1% a 22,47 miliardi di euro, mentre l'utile operativo è aumentato prima di0 oneri straordinari è sceso del 5,7% a 3,28 miliardi, ma al di sopra delle previsioni.



Frattanto il titolo IAG è in calo a Londra per il secondo giorno consecutivo e perde circa il 5%, in scia alla pessima performance dei mercati e dei settori trasporti e turismo, i più colpiti dalla piaga Coronavirus. Cancellati ancora centinaia di biglietti per tutte le compagnie aeree. © RIPRODUZIONE RISERVATA