Huawei, cresce il fatturato noostante bando Usa

Huawei, colosso cinese degli smartphone e degli impianti di telecomunicazioni, nonostante i provvedimenti restrittivi imposti dagli Stati Uniti, ha segnato nel primo semestre dell'anno un aumento del fatturato del 23,2% a 58,34 miliardi di dollari. La vendita di smartphone è cresciuta in volumi del 24% a 118 milioni di unità, fruttando 32,1 miliardi di dollari di entrate.



Le sanzioni Usa «hanno avuto qualche impatto sul nostro sviluppo. Ma sia il perimetro che l'entità di questo impatto sono controllabili. I nostri prodotti chiave non sono stati colpiti in modo significativo». In particolare, il business del 5G non ha subito contraccolpi, ha assicurato il presidente di Huawei, Liang Hua. Ultimo aggiornamento: 15:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA