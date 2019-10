Honeywell, trimestrale positiva premiata a Wall Street

(Teleborsa) - Honeywell batte le stime del mercato di 7 centesimi per azione, con un profitto trimestrale rettificato di 2,08 dollari per azione. Tuttavia, le entrate non sono state all'altezza delle previsioni di Wall Street. Honeywell ha anche modificato al rialzo le previsioni sugli utili per l'intero anno 2019, prevedendo un valore per azione tra gli 8,10 ai 8,15 dollari rispetto alla precedente forbice che vedeva l'ammontare rientrare tra i 7,95 e gli 8,15 dollari.



Al momento il titolo a Wall Street vede un rialzo del 2,68% e tocca i 68,01 dollari ad azione.