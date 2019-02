Health Italia, raggiunto accordo per acquisire 25% di Stemway Biotech

(Teleborsa) - Si allargano i confini di Health Italia. La PMI innovativa che opera nella Sanità Integrativa, comunica di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione del 25% della società britannica StemWay Biotech Ltd., già fornitore da oltre 7 anni del gruppo per i servizi connessi alla conservazione delle cellule staminali.



Health Italia S.p.A. ha messo sul piatto 300 mila euro, corrispettivo che potrà essere pagato integralmente con mezzi propri.



Health Italia S.p.A. si impegna ad effettuare l'operazione nel quadro di riferimento fornito dal Piano Industriale 2018-2020 che prevede, al termine del periodo, ricavi per 60 milioni con un Ebitda margin pari a circa il 30%.



Positivo il titolo quotato all'AIM Italia: +1,81%.





