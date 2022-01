Halliburton aumenta dividendo grazie a rafforzamento settore petrolifero

(Teleborsa) - Halliburton ha registrato un utile netto rettificato di 320 milioni di dollari, o 0,36 dollari per azione diluita, nel quarto trimestre del 2021, rispetto a un utile netto rettificato di 248 milioni di dollari o 0,28 dollari per azione diluita, nel terzo trimestre del 2021. Le entrate totali sono state di 4,3 miliardi di dollari, rispetto ai 3,9 miliardi di dollari del trimestre precedente. Le attese del mercato, secondo dati Refinitiv, erano per un utile per azione di 0,34 dollari e ricavi di 4,1 miliardi di dollari.

Halliburton, una delle più grandi società fornitrici di prodotti e servizi per l'industria energetica, ha anche aumentato il suo dividendo trimestrale a 12 centesimi per azione da 4,5 centesimi per azione.

"Sono entusiasta dell'accelerazione del ciclo di crescita pluriennale - ha commentato il CEO Jeff Miller - Mi aspetto che il contesto macroindustriale rimanga favorevole e che i mercati internazionali e nordamericani continuino la loro crescita simultanea". "Mi aspetto che Halliburton accelererà la generazione di flussi di cassa, rafforzerà il bilancio e aumenterà i ritorni di cassa per gli azionisti in questo ciclo di crescita", ha aggiunto.