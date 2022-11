HabiSmart, selezionate 9 startup proptech per programma di accelerazione CDP

(Teleborsa) - Sonoper partecipare alla, il programma di accelerazione rivolto alle startup più innovative nel settore del proptech e smart buildings. Il programma - di durata triennale e con una- è nato dall'iniziativa di CDP Venture Capital che, per tramite del suo Fondo Acceleratori, ha stanziato un investimento di 3,75 milioni per la fase di accelerazione e post accelerazione.Il programma èDigital Magics, incubatore italiano di startup, e MassChallenge, operatore statunitense con oltre 10 anni di esperienza e un track record di oltre 3000 realtà accelerate. Sono inoltredell'operazione COIMA, gruppo specializzato nell'investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari italiani per conto di investitori istituzionali, il fondo sovrano Qatar Investment Authority, Ariston Group, tra i leader globali del comfort termico sostenibile, e Novacapital, holding di partecipazioni attiva nella tecnologia.Le startup di HabiSmart, che saranno, potranno contare su un investimento iniziale di 115 mila euro che può crescere in follow-on, per le startup più meritevoli, fino a circa 300 mila euro alla fine del programma. Sono state 94 le candidature raccolte durante la fase di apertura della call per partecipare al programma, e di queste il 38% è costituito da startup estere con interesse a stabilire una sede operativa sul territorio nazionale.Le startup selezionate comprendono:(software per comprendere a fondo e modellare nuovi servizi di energia intelligente per i clienti);(software di analisi predittiva progettato per il settore immobiliare);(prodotti e servizi IoT nel settore Smart Home);(tecnologia per creare un adesivo personalizzabile per avvolgere i pannelli solari);(semplifica e migliora il modo in cui le persone acquistano e vendono case grazie a un algoritmo).La lista prosegue con:(sistema automatizzato basato sull'intelligenza artificiale che massimizza l'autoconsumo di energia e il comfort);(piattaforma Cloud in cui vengono raccolti e virtualizzati modelli BIM, planimetrie 2D, documenti);(soluzione per edifici intelligenti che ne ottimizza il funzionamento);(soluzioni per la trasformazione digitale degli immobili con modelli di ottimizzazione basati sull'apprendimento automatico).